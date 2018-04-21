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أخبار
3 غارات للعدوان على مزارع المواطنين بحجة
السبت, 21-أبريل-2018
المؤتمرنت
-
3 غارات للعدوان على مزارع المواطنين بحجة
شن طيران العدوان السعودي اليوم 3 غارات على منطقة الجر بمديرية عبس بمحافظة حجة.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مزارع المواطنين في منطقة الجر خلفت دمار كبير فيها.
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