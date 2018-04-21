المؤتمرنت -

3 غارات للعدوان على مزارع المواطنين بحجة

شن طيران العدوان السعودي اليوم 3 غارات على منطقة الجر بمديرية عبس بمحافظة حجة.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مزارع المواطنين في منطقة الجر خلفت دمار كبير فيها.