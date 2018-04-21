المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يلتقي مدير المعهد الأوروبي للسلام

التقى الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام السيد اندرمرشال مدير معهد السلام الأوروبي اليوم في العاصمة صنعاء.



وناقش اللقاء الاوضاع الحالية التي تمر بها اليمن واستمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر حيث جدد رئيس المؤتمر الشعبي العام التأكيد على اهمية ايقاف العدوان ورفع الحصار كمقدمة لبناء الثقة ووضع الاسس السليمة لتحقيق السلام.



واشار ابوراس الى ما يعانيه الشعب اليمني على مختلف المستويات من اوضاع جراء استمرار اعمال القصف والقتل والحصار بكافة اشكاله البري والبحري والجوي وخاصة الحظر المفروض على مطار صنعاء والانعكاسات السلبية جراء ذلك على الحياة اليومية للمواطن اليمني.



واوضح رئيس المؤتمر ان المؤتمر الشعبي العام تنظيم مدني لا يملك اية مليشيات او اجنحة عسكرية وانه سيظل متمسكا بالثوابت الوطنية ويمد يده للسلام العادل والشامل ويسعى نحو اعادة الامن والاستقرار والشراكة بين جميع القوى اليمنية وبناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على الحرية والديمقراطية والنظام والقانون والمواطنة المتساوية.



من جانبه اكد السيد اندرمرشال مدير معهد السلام الاوربي على اهمية انهاء معاناة اليمنيين وايقاف الحرب وضرورة رفع الحظر عن مطار صنعاء واعادة بناء الثقة بين جميع الاطراف وبما يسهم في خلق الاجواء المناسبة لتحقيق السلام.



حضر اللقاء الاستاذ نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية في المؤتمر والاستاذ خالد الديني عضو اللجنة العامة للمؤتمر والسفير يحيى محمد السياغي رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر.