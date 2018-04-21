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المؤتمر نت - التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم وفد معهد السلام الأوروبي برئاسة أندرو

وزير الخارجية يلتقي وفد معهد السلام الأوروبي
السبت, 21-أبريل-2018
المؤتمرنت -
وزير الخارجية يلتقي وفد معهد السلام الأوروبي
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم وفد معهد السلام الأوروبي برئاسة أندرو مشيل.

جرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة بأوضاع المواطن اليمني ومصالحه كأولوية قصوى عند الحديث عن أي مسارات للتسوية السياسية وآلية تحقيق السلام.. مؤكدا أن ذلك لن يتحقق إلا عبر طاولة حوار تضم كافة الأطراف ذات العلاقة بالملف اليمني ومنها دولتي العدوان السعودية والإمارات.

كما تطرق اللقاء إلى تبعات الترحيل الجماعي للمغتربين اليمنيين من السعودية وضرورة مراعاة المعايير الإنسانية والقانونية في حفظ حقوقهم وكرامتهم والتي ينص عليها القانون الدولي.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية إيجاد معالجات لقضية توفير مرتبات الموظفين وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي كمؤشرات إيجابية ذات أولوية قصوى تلامس تطلعات المواطن اليمني.

ورحب الوزير شرف بأية مقترحات إيجابية تهدف للتأسيس لعملية سلام جادة وشاملة.. مجدداً التأكيد على موقف حكومة الإنقاذ الوطني مع الحل السياسي السلمي الرامي إلى إيجاد سلام مستدام يخدم الشعب اليمني واليمني أولا وأخيرا.

فيما أكد مشيل، على حرص الفاعلين الدوليين على تحقيق السلام .. لافتا إلى ضرورة بذل كافة الجهود لإيجاد الأرضية الملائمة لذلك، وتقديم التنازلات لصالح اليمن والشعب اليمني.








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