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المؤتمر نت - ناقش وزير الخارجية المهندس هشام شرف، خلال لقائه اليوم الممثل المقيم لمنظمة الهجرة الدولية بصنعاء سارات داش، أنشطة مكتب المنظمة وسبل تفعيل وتنشيط أداء منظمة الهجرة في اليمن

شرق يدعو منظمة الهجرة للقيام بمسؤولياتها تجاه المغترب اليمني
السبت, 21-أبريل-2018
المؤتمرنت -
شرق يدعو منظمة الهجرة للقيام بمسؤولياتها تجاه المغترب اليمني
ناقش وزير الخارجية المهندس هشام شرف، خلال لقائه اليوم الممثل المقيم لمنظمة الهجرة الدولية بصنعاء سارات داش، أنشطة مكتب المنظمة وسبل تفعيل وتنشيط أداء منظمة الهجرة في اليمن.

خلال اللقاء جدد وزير الخارجية دعوة المنظمة الدولية للهجرة إلى القيام ، بموجب التفويض الدولي الممنوح لها، كمنظمة معنية بقضايا المهاجرين، في التعاطي الجاد مع قضية ترحيل المغتربين اليمنيين من السعودية والذين تمارس بحقهم إجراءات تعسفية تحت مظلة القوانين السعودية ومُسمى السعودة وضرورة الإلتزام بالمعايير الإنسانية والضوابط القانونية الملزمة بحفظ حقوق المهاجرين وكرامتهم.

ودعا الوزير شرف المنظمة إلى تقديم المساعدة للنازحين والمغتربين المرحلين من السعودية, في ظل استمرار العدوان والحصار الجائر.

كما تطرق اللقاء إلى الانتهاكات التي تمارسها قوى العدوان ومرتزقتها بحق الواصلين الأفارقة والاعتداء عليهم، وضرورة قيام المنظمات الإنسانية المختصة بمسئوليتها في التحقيق بشأن تلك الانتهاكات ونقلها للمجتمع الدولي.

وأكد وزير الخارجية أن تلك الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية نتيجة لممارسات قوات العدوان ومليشياتها في الأراضي اليمنية المحتلة ولا تعبر باي حال من الأحوال عن القيم والأخلاق اليمنية التي تحترم كل من لجأ إلي اليمن.








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