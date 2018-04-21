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المؤتمر يدين اغتيال أحد موظفي بعثة الصليب الأحمر في اليمن

دان مصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي العام جريمة اغتيال احد موظفي البعثة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في منطقة الضباب بتعز اليوم السبت.



واعتبر المصدر اغتيال موظف بعثة الصليب الأحمر حنا لحود-لبناني الجنسية' المسؤول عن شؤون المساجين بالبعثة جريمة مستنكرة ومدانة وتؤكد حقيقة حالة اللأمن واللااستقرار التي تعيشها المحافظات والمناطق المحتلة وتلك التي تقع تحت سيطرة مرتزقة العدوان ونتيجة طبيعية لغياب مؤسسات الدولة وتحول المليشيات المدعومة من تحالف العدوان الى قوى تمارس اعمال القتل بذلك الشكل البشع.



وأكد المصدر تضامن المؤتمر الشعبي العام مع البعثة الدولية للصليب الأحمر مشيدا بجهودها في تقديم الدعم والمساندة الإنسانية لليمنيين في مختلف المناطق .



وعبر المصدر عن تعازي قيادة المؤتمر الشعبي لبعثة الصليب الأحمر في اليمن ولأسرة الموظف القتيل محملا في الوقت نفسه المليشيات المدعومة من تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.