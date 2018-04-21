المؤتمرنت -

مقتل موظف باللجنة الدولية للصليب الأحمر في تعز

قُتل موظف في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالرصاص اليوم في منطقة "الضباب" بمحافظة تعز.



وأفادت المنظمة بأن حنا لحود، لبناني الجنسية، كان مسؤولا عن شؤون المساجين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكان في طريقه لزيارة أحد السجون عندما تعرضت سيارته لإطلاق نار من مسلحين مجهولين، مشيرة إلى أنه توفي في المستشفى متأثرا بجروحه فيما لم يتعرض زملاؤه الذين كانوا معه في السيارة نفسها إلى أي أذى.



وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط ، السيد "روبير مارديني": "نحن ندين هذا الهجوم الوحشي، والمتعمد كما يبدو، الذي راح ضحيته أحد الموظفين المخلصين في مجال العمل الإنساني.".



وأضاف السيد "مارديني" قائلًا: "جميعنا مصدومون من أثر الفاجعة. فزميلنا حنا كان شابًا مفعمًا بالحياة، وكان معروفًا ومحبوبًا على نطاق واسع. لا شيء يبرر قتله، ونحن في حالة حداد على مقتل هذا الزميل والصديق العزيز. ونحن نقف بقلوبنا ومشاعرنا إلى جانب أحبته وأصدقائه."



واعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن حزنها البالغ بسبب مقتل أحد موظفيها في اليمن اليوم إثر إطلاق نار.