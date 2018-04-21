المؤتمرنت -

الخارجية تدين اغتيال أحد موظفي الصليب الأحمر في اليمن

أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأشد العبارات الهجوم على سيارة تابعة لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة الضباب بمحافظة تعز، والذي أسفر عن مقتل حنا لحود إحدى موظفي البعثة في بلادنا.



وأعرب المصدر عن أحر التعازي والمواساة للجنة الدولية للصليب الأحمر، وأسرة الفقيد وزملاؤه.



وأشار المصدر إلى أن هذا الحادث الذي وقع في منطقة الضباب التي تسيطر عليها مليشيات العدوان، متعمد ولأهداف خبيثة تستهدف عمل المنظمات الإنسانية للحد من تحركاتها.



وحمل المصدر مليشيات هادي ومرتزقة العدوان مسؤولية هذا الفعل الجبان الذي يتعارض مع أبسط الأعراف والمواثيق الدولية وقيم وأخلاق الشعب اليمني.



وأشاد المصدر بالدور الذي تضطلع به بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في المجال الإنساني والتعامل مع ملف الأسرى والمحتجزين وبالشراكة القائمة معها.



وأكد المصدر التزام حكومة الإنقاذ وكل أجهزتها الأمنية والعسكرية بحماية المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وأطقمها ومنها بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وضمان تحركاتها وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لأداء مهامها الإنسانية في اليمن على أكمل وجه.



واختتم المصدر تصريحه بالإشادة بالشجاعة التي يتحلى بها العاملين في المجال الإنساني والإغاثي والتضحيات التي يقدمونها في سبيل خدمة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته بسبب العدوان الهمجي والحصار.