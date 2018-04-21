المؤتمرنت -

مهيوب: 9632 حالة مصابة بالسل في اليمن

كشف مدير البرنامج الوطني لمكافحة السل الدكتور عصام مهيوب، عن تسجيل تسعة آلاف و632 حالة مصابة بالسل في اليمن خلال العام 2017م.



وأوضح الدكتور مهيوب أن البرنامج وضع إستراتيجية خلال العام الماضي بهدف تخفيض معدل الوفيات بسبب السل بمقدار 30 بالمائة حتى العام 2020م، ورفع معدل التبليغ إلى 10 آلاف حالة في العام 2017م وما بعده والحفاظ على معدل نجاح معالجة سنويا تصل إلى 90بالمائة.



وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن معالجة حوالي 45بالمائة من حالات السل المقاوم للأدوية ابتداء من 2017م حتى الوصول إلى 70 بالمائة من الحالات المقدرة في العام 2020م، وتحسين وتعزيز قدرات البرنامج فنيا بالإضافة إلى الحفاظ على الخدمات الوقائية والرعاية لمرضى السل في المناطق التي تشهد صراعات وحروب.



وبين أن الاكتشاف المبكر للحالات ووضعها تحت العلاج أدى إلى انخفاض انتشار المرض حيث يتم فحص الحالات المشتبهة في 270 مختبر منتشرة في جميع المحافظات.



ولفت مدير برنامج السل إلى أن عدد الحالات التي تم فحصها بهدف التشخيص في العام 2017 بلغت أكثر من 30 الف حالة مشتبهة ..مشيرا إلى أن البرنامج يهتم بالفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسل بالإضافة إلى تعزيز خدمات السل للأطفال واليافعين والنساء واللاجئين والنازحين.



وذكر أن البرنامج قام بتوفير الأدوية المضادة للسل ذات الجودة العالية لجميع مرضى السل على احدث أنظمة علاجية متبعة وبحسب المعايير الدولية ومنظمة الصحة العالمية.



وأشار إلى انه يتم توزيع الأدوية مجانا في جميع وحدات مكافحة السل المنتشرة في معظم المديريات دون التأثر بالعوامل السياسية والصرعات.. مبينا أن إدارة البرنامج قامت بشراء الأدوية وتوزيعها لجميع وحدات السل من أقصى الشمال إلى اقصى الجنوب بالإضافة إلى توفير مخزون من هذه الأدوية.



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