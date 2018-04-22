المؤتمرنت -

حقوق الإنسان تدين جريمة اغتيال موظف الصليب الأحمر في تعز

أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة جريمة إغتيال أحد موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بمحافظة تعز.



وعبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان عن أسفها البالغ لهذه الجريمة الشنعاء التي ارتكبت صباح اليوم في منطقة الضباب على أطرف مدينة تعز وراح ضحيتها حنا لحود مسؤول برنامج الاحتجاز في اليمن التابع لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والذي كان في طريقه لزيارة أحد السجون.



وأكدت أن هذا الهجوم الوحشي إستهدف بشكل متعمد أحد العاملين الدوليين في مجال العمل الإنساني والمشمولين بحماية القانون الدولي الإنساني.



ودعا البيان جميع الأطراف إلى تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير الحماية لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال المساعدات الإغاثية والإنسانية التي نصت عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية.



وأعربت وزارة الإنسان عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد وكافة العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي والعاملين في المجال الحقوقي والإنساني.



وطالبت بسرعة إجراء تحقيق دولي شفاف في الحادث المروع وكشف ملابساته والمتورطين فيه لضمان تحقيق العدالة والإنصاف للضحية والجزاء الرادع لمرتكبي هذه الجريمة.