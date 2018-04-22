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المؤتمر نت - استمر طيران العدوان السعودي في شن غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية باستخدام القنابل العنقودية خلال الـ24 ساعات الماضية مستهدفاً المواطنين والممتلكات العامة والخاصة

طيران العدوان يواصل جرائمه ويقصف بقنابل عنقودية
الأحد, 22-أبريل-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يواصل جرائمه ويقصف بقنابل عنقودية
استمر طيران العدوان السعودي في شن غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية باستخدام القنابل العنقودية خلال الـ24 ساعات الماضية مستهدفاً المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح مصدر عسكري أن مواطنين اثنين أصيبا بقصف صاروخي سعودي على مديرية رازح الحدودية، كما أصيب مواطن في منزله قصف مدفعي للعدو السعودي على منطقة غافرة التابعة لمديرية الظاهر.

واستهدف الجيش السعودي بقذائف دخانية منطقة طلان في مديرية حيدان بمحافظة صعدة التي تعرضت لقصف صاروخي.

وأشار المصدر إلى تضرر ممتلكات المواطنين في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 12 غارة على محيط معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز منها سبع غارات من طائرة بدون طيار، كما شنت طائرة بدون طيار تابعة للعدوان غارة على سوق البرح بمديرية مقبنة.

وفي محافظة حجة شن طيران العدوان السعودي ست غارات على مزارع المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس و 15 غارة على مناطق متفرقة بمديريتي حرض وميدي.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان ألقى قنبلة عنقودية على مديرية المتون بمحافظة الجوف ، وثلاث قنابل ضوئية على منطقة الحازمية وجبال الصفراء في مكيراس بمحافظة البيضاء.

ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على منطقة المقصوب بمديرية القبيطة في محافظة لحج وغارة على منطقة المرير في مديرية جبل راس بمحافظة الحديدة.








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