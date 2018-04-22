المؤتمرنت -

خسائر في الأرواح والعتاد يتكبدها العدو السعودي ومرتزقته

كبّدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل جيش العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات الداخلية والحدود خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الـ24 ساعات الماضية.



وفي التفاصيل أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة أعداد من المرتزقة بينهم سودانيين خلال كسر زحف واسع قبالة منفذ علب في عسير رافقه إسناد للطيران الحربي والأباتشي الذي شن 13 غارة.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان لم تتمكن من تحقيق أي تقدم ميداني.



وأوضح المصدر أنه تم قنص ستة من المرتزقة في منفذ علب، كما تم استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع الحداد وفي منفذ علب وساحته بصلية صواريخ والمدفعية.



ولفت المصدر إلى مصرع سبعة من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز هم: ناصر عبدالله الأزرقي، ومنيف محمد عوض قبوع ، ومحمد هادي الحسني، ومنيف شاهر بأقص، وحافظ عبده علي الدودحي، وأكرم إبراهيم النونة المشولي ، وناصر صالح العولقي.



وسقط قتلى وجرحى في صفوفه مرتزقة العدوان جراء قصف مدفعي على تجمعاتهم وتحصيناتهم في الضباب.



ونفذ أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل عملية هجومية واسعة على عدة مواقع للمرتزقة في جبهة الساحل الغربي تزامن معها استهداف تجمعاتهم وآلياتهم بقذائف الآر بي جي، كبدوهم خلالها خسائر فادحة إذ سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم وفرار جماعي لآلياتهم من المواقع.



كما أكد المصدر مصرع القيادي المرتزق صالح علي المزاحمي الردفاني قائد سرية في ما يسمى اللواء ثالث حزم بنيران الجيش واللجان الشعبية في كهبوب بمحافظة لحج ، مبيناً أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في كرش وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



ولقي القيادي المرتزق مبخوت صالح الأحرق قائد ما يسمى جبهة العبدية ومدير الأمن بالمديرية مصرعهما بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.