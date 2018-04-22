المؤتمرنت -

الأمم المتحدة تدين قتل أحد موظفي الصليب الأحمر في اليمن

أدانت الأمم المتحدة بشدة قتل أحد العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمحافظة تعز.. معبرة عن صدمتها البالغة إزاء مقتل أحد عاملي الإغاثة.



وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي في بيان: " ندين إطلاق النار البغيض وغير المبرر هذا ".



وأكدت أن " موظفي المنظمات الإنسانية يعملون على مدار الساعة لتوفير الغذاء والرعاية الطبية والمأوى والمياه ومواد إنقاذ الأرواح لملايين السكان الذين تضرروا من هذا النزاع المدمر".



وأضافت : " لا يمكن لنا القيام بما ينبغي علينا القيام به إن لم نشعر بالأمان وإذا إستمرينا في الخوف على أرواحنا".



وعبرت منسقة الشؤون الإنسانية باليمن عن تعازيها لأسرة العامل في اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل العاملين في اللجنة.. وقالت : " إن أطراف النزاع ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بأن تقوم بكل ما يمكن لحماية المدنيين وضمان حصولهم على المساعدة التي يحتاجونها، ونؤكد على ضرورة إلتزام الأطراف بحماية الأشخاص العاملين على تقديم هذا العون".