المؤتمرنت -

كسر زحف للمرتزقة في تعز وإحراق مخزن أسلحة بالجوف

كسر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل اليوم زحف لمرتزقة العدو بمحافظة تعز، بالتزامن مع إحراق مخزن أسلحة للمرتزقة في الجوف.



وأكد مصدر عسكري إعطاب مدرعتين عسكريتين وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال التصدي للزحف شمال مدينة موزع بمحافظة تعز.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بسبع غارات محيط معسكر خالد في مديرية موزع لمساندة مرتزقته.



وذكر المصدر أن الصاروخية أحرقت مخزن أسلحة لمرتزقة العدو السعودي في أطراف مدينة الحزم بمحافظة الجوف.