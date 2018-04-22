المؤتمرنت -

شرف يلتقي مديرة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم مديرة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة صنعاء نيقولا ديفيز.



جرى خلال اللقاء مناقشة المشاورات والجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والتي تضمنت جولة في عدد من دول المنطقة وتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن.



وأوضح وزير الخارجية على أهمية اتخاذ خطوات فعلية عاجلة ترسل رسائل إيجابية للمواطن اليمني بتخفيف معاناته الإنسانية ووجود توجه نحو إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار، ومنها إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية والمدنية والسماح لدخول المساعدات الغذائية والعلاجية والبضائع التجارية عبر ميناء الحديدة والتسريع في إيجاد آلية لدفع مرتبات كافة موظفي الدولة.



وجدد وزير الخارجية التأكيد على اهتمام حكومة الإنقاذ الوطني باستئناف المفاوضات السياسية السلمية للوصول إلى سلام عادل ومستدام وتؤسس أيضاً لعلاقات جوار قائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.