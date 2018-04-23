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المؤتمر نت - واصل طيران العدوان السعودي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني باستهداف حفلات الزفاف ومنازل المواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية

العدوان يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني
الإثنين, 23-أبريل-2018
المؤتمرنت -
العدوان يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني
واصل طيران العدوان السعودي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني باستهداف حفلات الزفاف ومنازل المواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر عسكري أن طيران العدوان استهدف بغارتين حفل زفاف بمنطقة الراقة في بني قيس بمحافظة حجة ما أدى إلى استشهاد وإصابة 50 مواطناً في حصيلة أولية بينهم نساء وأطفال في مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة مجازره المروعة بحق الشعب اليمني.

ولفت المصدر إلى استشهاد أسرة بأكملها مكونة من رجل وزوجه وثلاثة أطفال في غارة لطيران العدوان استهدفت منزلهم في مزرعة بالجر بمديرية عبس، كما شن الطيران غارتين على منطقة المزرق بمديرية حرض.

وفي محافظة صعدة شن الطيران المعادي ثلاث غارات على منطقة قحزة شمال المدينة وغارتين على منطقة ولد مسعود بمديرية سحار، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي للعدوان السعودي منطقة الغور بمديرية غمر ومناطق متفرقة من مديريتي رازح ومنبه.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان السعودي شن سبع غارات في محيط معسكر خالد وأربع غارات على منطقة ورزان بمديرية خدير محافظة تعز، كما شن غارة منطقة المرير بمديرية جبل راس في محافظة الحديدة.

وأشار المصدر إلى أن الطيران شن غارتين على منطقة حمالة في كرش بمحافظة لحج وأربع غارات على معسكر اللواء 33 في مديرية السبرة بمحافظة إب.

وشن طيران العدوان في محافظة البيضاء ثلاث غارات على منطقة يسبل وغارتين على منطقة فضحة بمديرية ناطع.








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