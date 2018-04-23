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المؤتمر نت - استهدفت مدفعية وصاروخية الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم، وعمليات عسكرية على مواقعهم أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم

قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات عسكرية
الإثنين, 23-أبريل-2018
المؤتمرنت -
قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات عسكرية
استهدفت مدفعية وصاروخية الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم، وعمليات عسكرية على مواقعهم أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما أعترف إعلام العدو بمصرع ثلاثة من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود.

وأوضح مصدر عسكري أن قصفا صاروخيا ومدفعيا استهدف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في جحفان وقرية الوتدة ومعسكر أبو مض في جيزان.

وفي عسير تم كسر زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب مسنوداً بغطاء جوي مكثف نتج عنه خسائر كبيرة في صفوفهم.

فيما أعترف إعلام العدو السعودي بمصرع ثلاثة من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود حيث قتل كلا من : العريف عبده بن علي الزبيدي، العريف مترك بن ظافر حسن آل مطير العمري ، إبراهيم أحمد علي الحسني.

وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة دمرت آلية للمرتزقة في تبة السيمن بمديرية ذباب في محافظة تعز ومصرع من كانوا على متنها، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة وإعطاب آليتين خلال صد محاولة زحف لهم شمال مدينة موزع.

وأفاد المصدر أن عددا من المرتزقة قتلوا وجرح آخرون في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في ناطع بمحافظة البيضاء، واستهدفت عملية هجومية أخرى مواقع المرتزقة في الأجردي بالمحافظة نفسها أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم.

وحسب المصدر استهدف قصف صاروخي للجيش واللجان مواقع المرتزقة في الحزم بمحافظة الجوف ما أدى إلى إحراق مخزن أسلحة في أحد المواقع ،وتم تدمير آلية تحمل رشاش عيار 23 في جبهة الخليفين بمديرية خب والشعف.








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