المؤتمرنت -

المؤتمر يُدين بشدة مجزرة العدوان بحفل زفاف في حجة

دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام بشدة المجزرة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي باستهدافه حفل زفاف بمنطقة الراقة في بني قيس بمحافظة حجة اسفرت عن استشهاد 33 وجرح 55.



واعتبر المصدر تكرار العدوان السعودي قصف احتفالات الاعراس بما فيها من كثافة سكانية يؤكد ليس فقط انتهاك القانون الانساني الدولي وتعمد العدوان لأنماط من العمليات الإجرامية غير المسبوقة والتي تؤكد الاستخفاف بحياة المدنيين في العديد من المناطق السكنية وقاعات المناسبات الاجتماعية التي تكون مكتظة بالنساء والاطفال.



ودعا المصدر المنظمات المحلية والدولية إلى رصد وتوثيق هذه الجرائم وإدانتها وتقديمها إلى المحاكم الدولية والرأي العام العالمي لإظهار حقيقة وحشية العدوان السعودي الذي يستهدف المواطنين الأبرياء دون وازع من أخلاق أو ضمير أو دين.



كما أدان المصدر استهداف العدوان سيارة كانت تقل مواطنين بمنطقة العريش بمديرية موزع، ما أسفر عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة آخرين، واستهداف أسرة كاملة في مديرية عبس محافظة حجة، واستهدافه لمنزل مواطن في مران بمديرية حيدان بصعدة ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين، مؤكداً ان هذه المجازر تاتي ضمن مسلسل جرائم الابادة الجماعية التي اقترفها ويفترفها العدوان السعودي الغاشم على اليمن ارضا وانسانا وحضارة وتاريخ ومنشئات وبنى تحتية.



وعبر المصدر عن تعازي المؤتمر الشعبي العام الحارة لأسر الشهداء في هذه الجريمة وغيرها من جرائم العدوان مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

