المؤتمرنت -

توقعات الارصاد الجوية خلال الـ(24) ساعة القادمة

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار متفرقة مصحوبه بعواصف رعدية على المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وتوقع المركز في نشرته استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وهطول أمطار متفرقة خفيفة الى متوسطة الشدة قد تكون غزيرة خلال فترتي الظهيرة والمساء.



وأشار المركز الى امتدادها الى أجزاء من الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية والسواحل الغربية والجنوبية الغربية.



ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات في تلك المناطق الى اخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية وكذا من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان.



وحذر سائقي المركبات من انخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار في الطرق والمنحدرات الجبلية وكذا عدم استخدام الهواتف النقالة عند حدوث العواصف الرعدية.



وأشار المركز الى أن أمطار مصحوبة بعواصف رعدية متفاوتة الشدة هطلت أمس على أجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية والساحلية الشمالية الغربية.