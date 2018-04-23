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المؤتمر نت - التقي وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراند

الكميم يلتقي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن
الإثنين, 23-أبريل-2018
المؤتمرنت -
الكميم يلتقي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن
التقي وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراند.

وناقش اللقاء الذي ضم رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إبراهيم الحيفي القضايا المتصلة بتعزيز التعاون المشترك بين اليمن والأمم المتحدة والاحتياجات الملحة ومن أبرزها صرف رواتب الموظفين وفتح الموانئ,ومطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان.

وشدد الوزير الكميم على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بمسئولياتها وواجباتها في ممارسة الضغوط للتسريع بصرف رواتب الموظفين دون تمييز ورفع الحصار المفروض علي ميناء, الحديدة وفتح مطار صنعاء الدولي لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

فيما قال رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات" إن الهيئة كانت تصرف معاشات المتقاعدين بإنتظام لكن نقل البنك المركزي إلى عدن تسبب في حرمان 50 ألف متقاعد من رواتبهم والإكتفاء بصرف رواتب 72 ألف متقاعد في المحافظات الجنوبية في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمحلية".

ودعا منظمه الأمم المتحدة والمنسقية الإنسانية إلى الاضطلاع بدورهم الفاعل في اتجاه الضغط لصرف معاشات المتقاعدين جميعا وبشكل عادل ومنتظم دون تمييز.

من جهتها أكدت منسقة الشؤون الإنسانية الجديدة لدى اليمن أنه سيتم إعادة النظر في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018م لتتواءم مع المتغيرات الطارئة في اليمن.

ولفتت إلى أنها ستتوجه إلى واشنطن لحضور اجتماعات مع البنك الدولي وستطرح خلالها قضايا مرتبات الموظفين والمعلمين والمتقاعدين للخروج بمعالجات مناسبة.








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