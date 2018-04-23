المؤتمرنت -

بن حفيظ يدشن حملة التخلص من البلهارسيا والديدان

دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ اليوم بمديرية خارف محافظة عمران حملة مكافحة مرض البلهارسيا والديدان الطفيلية.





تستهدف الحملة التي تنفذها وزارة الصحة على مدى أربعة أيام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي أربعة ملايين و 871 ألفاً و 924 طفلاً وطفلة ضمن الفئة العمرية من 6 – 18 سنة الملتحقين بالمدارس وغير الملتحقين.



وتشمل الحملة 67 مديرية في 13 محافظة هي تعز، الضالع، عمران، إب، المحويت، الجوف، صعدة، حجة، لحج، الحديدة، شبوة، ذمار، وريمة .



وفي التدشين أكد وزير الصحة أن الحملة تهدف إلى التخلص من عدوى البلهارسيا من خلال السيطرة على المراضة وشدة الإصابة، مشيراً إلى أن الحملة تعتمد على نوعين من الأدوية أحدهما "البرازيكوانتيل" مضاد للبلهارسيا والآخر "البندازول" مضاد للديدان المنقولة بالتربة..



وأوضح أن مواقع تقديم خدمة المعالجة ستكون في المرافق الصحية والمدارس والمواقع المؤقتة، مؤكداً أهمية تضافر جهود أعضاء المجالس المحلية والقيادات التربوية في المديريات المستهدفة لمساندة جهود الصحة في إنجاح الحملة



ودعا الدكتور بن حفيظ كافة الصحيين والتربويين إلى إنجاح الحملة وفقاً لبرنامجها الزمني ومساندة الجهود الرسمية بما يسهم في استهداف كافة المدارس والتجمعات السكانية.



من جانبه أشار مدير برامج البلهارسيا سامي الحيدري إلى أهمية تنفيذ مثل هذه الحملات للتخلص من المرض ، موضحاً أن استراتيجية المعالجة في المديريات بناء على نسب انتشاء الوباء فيها بأكثر من خمسة بالمائة .



ودعا جميع أفراد المجتمع ووسائل الإعلام للمشاركة في انجاح الحملة .

