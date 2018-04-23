أخبار 3 غارات للعدوان على الحديدة المؤتمرنت -

3 غارات للعدوان على الحديدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم 3 غارات على محافظة الحديدة.



وأوضح مصدر أمني بالحديدة أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية التحتيا.















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