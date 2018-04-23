المؤتمرنت -

الكميم يلتقي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة

التقي وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة "سارات داش ريت".



وبحث الجانبان خلال اللقاء جملة من القضايا المتصلة بالتعقيدات التي فرضها تصاعد ظاهرة النزوح القسري بسبب الحرب التي يشنها تحالف العدوان ومنها نزوح ما يزيد عن 12 الف أسرة من عدد من المناطق المتضررة إلي جانب النازحين الذين قصفت طائرات التحالف التابعة لقوي العدوان مخيم الايواء المؤقت لهم بالحديدة.



كما تطرق الجانبان للقضايا المتصلة بمشاكل عودة اللاجئين من منطقة القرن الأفريقي لليمن الي بلدانهم والتعقيدات الطارئة التي فرضتها عودة المغتربين اليمنيين في السعودية جراء قرار رفع رسوم الاقامة.