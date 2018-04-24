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أخبار
تدمير دبابة للمرتزقة بصاروخ موجه في البيضاء
الثلاثاء, 24-أبريل-2018
المؤتمرنت
-
تدمير دبابة للمرتزقة بصاروخ موجه في البيضاء
دمر الجيش واللجان الشعبية اليوم دبابة لمرتزقة العدو السعودي في محافظة البيضاء.
وأكد مصدر عسكري تدمير دبابة للمرتزقة بصاروخ موجه في جبهة قانية.
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