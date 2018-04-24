المؤتمرنت -

تدمير دبابة للمرتزقة بصاروخ موجه في البيضاء

دمر الجيش واللجان الشعبية اليوم دبابة لمرتزقة العدو السعودي في محافظة البيضاء.



وأكد مصدر عسكري تدمير دبابة للمرتزقة بصاروخ موجه في جبهة قانية.