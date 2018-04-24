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المؤتمر نت - نعى المؤتمر الشعبي العام الى جماهير الشعب رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد الذي استشهد بغارة لطيران تحالف العدوان يوم الخميس

المؤتمر الشعبي ينعي استشهاد الرئيس صالح الصماد
الثلاثاء, 24-أبريل-2018
المؤتمرنت -
المؤتمر الشعبي ينعي استشهاد الرئيس صالح الصماد
نعى المؤتمر الشعبي العام الى جماهير الشعب رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد الذي استشهد بغارة لطيران تحالف العدوان يوم الخميس الماضي في محافظة الحديدة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام ينشر المؤتمرنت نصه:


بسم الله الرحمن الرحيم

ينعي المؤتمر الشعبي العام الى جماهير شعبنا اليمني العظيم رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد الذي استشهد بغارة لطيران تحالف العدوان يوم الخميس الماضي في محافظة الحديدة وهو يؤدي واجبه الوطني في مواجهة العدوان الغاشم الذي يستهدف شعبنا وبلادنا للعام الرابع على التوالي.

لقد كان الرئيس الصماد واحدا من القيادات السياسية اليمنية التي عملت بإخلاص وصدق لمقارعة ومناهضة العدوان الغاشم والحصار الظالم وكان خلال تحمله لرئاسة المجلس السياسي الأعلى رجلا صادقا وسياسيا شجاعا تربطه بالجميع علاقات ود وتعاون وحرص على لم الشمل وكان قريبا من جميع القوى السياسية والمكونات الوطنية وقدم حياته ثمنا لمبادئه في الدفاع عن اليمن وشعبه وأرضه حتى نال الشهادة.

إن المؤتمر الشعبي العام وهو ينعي رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد فانه يعبر عن خالص التعازي وعميق المواساة إلى أسرة وأقارب الرئيس الشهيد الصماد وحركة أنصار الله وكافة أبناء شعبنا اليمني مؤكدا بأن استشهاده يحتم على كل القوى السياسية والمكونات تعزيز التلاحم وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان الغاشم والانتصار لقضية الشعب اليمني وحقه في الدفاع عن نفسه وأرضه وكرامته ووحدته وسيادته واستقلاله.
الرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى .

صادر عن المؤتمر الشعبي العام
صنعاء الثلاثاء الموافق 24 ابريل 2018م








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