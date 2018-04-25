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المؤتمر نت - لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم بعمليات قنص استهدفت تجمعاتهم خلال ال 24 ساعة الماضية ،ودكت القوتين المدفعية والصاروخية مواقعهم و تحصيناتهم وكبدتهم خسائر في الأرواح و العتاد . وأكد مصدر عسكري مصرع ستة جنود سعوديين

مصرع العشرات من جنود العدوان ومرتزقته بعمليات للجيش
الأربعاء, 25-أبريل-2018
المؤتمرنت -
مصرع العشرات من جنود العدوان ومرتزقته بعمليات للجيش
لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم بعمليات قنص استهدفت تجمعاتهم خلال ال 24 ساعة الماضية ،ودكت القوتين المدفعية والصاروخية مواقعهم و تحصيناتهم وكبدتهم خسائر في الأرواح و العتاد .
وأكد مصدر عسكري مصرع ستة جنود سعوديين بعمليات قنص في موقع العشة بنجران ، واستهدف قصف مدفعي تبة القيادة والجمارك وصحراء البقع قبالة منفذ الخضراء .

وفي جيزان تم قنص جنديين سعوديين في موقع الفريضة ،وتدمير آلية عسكرية سعودية في الخوبة بصاروخ موجه ،فيما قصفت المدفعية تجمعات لجنود العدو في جبل سلا وموقعي السمنة والمستحدث ،واستهدفت مواقع للمرتزقة في منفذ الطوال .

وأشار المصدر إلى استهداف جرافة عسكرية سعودية بصاروخ موجه قبالة منفذ علب في عسير وقصف مدفعي و صاروخي على مواقع الجنود السعوديين في الجمارك وقشبة ورقابة المسناء وقنص مرتزق قبالة منفذ علب .

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا نوع قاهرM2 على تجمعات الغزاة والمرتزقة في المخا بمحافظة تعز أسفر عن سقوط عشرات القتلى بينهم قيادات ،وتم إعطاب آلية للمرتزقة في جبهة الحوامرة بمديرية ماوية .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دكت مدفعية الجيش و اللجان مواقع المرتزقة شمال صحراء ميدي في محافظة حجة ، وتم تدمير دبابة للمرتزقة في جبهة قانية بصاروخ موجه في البيضاء ، وتم قنص مرتزقين أثنين في نبة عبيدان بمديرية نهم في محافظة صنعاء .








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