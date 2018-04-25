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أخبار
المؤتمر نت - واصل طيران العدوان السعودي جرائمه المروعة بحق الشعب اليمني ، حيث شن 49 غارة على خمس محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن استشهاد 12 مواطناً وجرح 30 آخرين بمحافظتي حجة وصعدة .

طيران العدوان يشن 50 غارة على 5 محافظات
الأربعاء, 25-أبريل-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 50 غارة على 5 محافظات
واصل طيران العدوان السعودي جرائمه المروعة بحق الشعب اليمني ، حيث شن 49 غارة على خمس محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن استشهاد 12 مواطناً وجرح 30 آخرين بمحافظتي حجة وصعدة .
وأوضح مصدر عسكري أن تسعة مواطنين استشهدوا وجرح 28 آخرين إثر غارة لطيران العدوان على محطة الوارقي بمديرية عبس في محافظة حجة .

وشن الطيران سبع غارات على مزارع الجر بمديرية عبس و أربع غارات على منطقة بني الحداد في مديرية حرض ، كما استهدف مناطق متفرقة بمديريتي حرض وميدي بـ 14 غارة .

وأكد المصدر استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة اثنين آخرين جراء غارة لطيران العدوان استهدفت حفار مياه في منطقة الجعملة بمديرية مجز محافظة صعدة ، وشن الطيران 11 غارة على مديرية باقم .

كما شن غارة على كهلان و غارة أخرى على منطقة غمار بمديرية رازح الحدودية ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن خمس غارات على مديرية أرحب بمحافظة صنعاء ، وثلاث غارات على منطقة حمالة في كرش بمحافظة لحج ، و غارة بالقرب من مفرق المخا محافظة تعز.








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