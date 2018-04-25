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تدمير دبابة للمرتزقة بالساحل الغربي

دمر الجيش واللجان الشعبية اليوم دبابة لمرتزقة العدوان في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز.



وأكد مصدر عسكري استهداف دبابة بصاروخ موجه في الساحل الغربي ومصرع من كان على متنها.



(سبا)

















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