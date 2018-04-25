المؤتمرنت -

المشاط يؤدي اليمين الدستورية امام البرلمان

أدى رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط اليمين الدستورية في مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.



وألقى رئيس المجلس السياسي الأعلى كلمة أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب أكد فيها أن مشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد لبناء الدولة تحت شعار "يد تحمي ويد تبني" هو مشروع المرحلة المقبلة.



وعبر عن تعازيه ومواساته بفقدان رئيس المجلس السياسي الاعلى السابق الشهيد صالح الصماد ، مستعرضا عددا من مناقب الفقيد ومأثره في مواجهة العدوان الغاشم على اليمن ، وأكد أن العدو يفاقم أخطاءه ويصادر قرار الحرب من يده، ويضاعف حجم التطابق والتشابه بينه وبين حلفائه من القاعدة وداعش فكرا وسلوكا، مفهوما وممارسة، وحشية وبشاعة.



وعبر الرئيس المشاط عن الشكر لثقة رئيس وأعضاء مجلس النواب .. وقال" الشكر لثقتكم وأنا أعتز بها كثيرا لأنها ثقة الرجال الكرام الذين ثبتوا وصدقوا مع وطنهم ولأنها في نهاية المطاف ثقة شعب فوضكم لتمثيله لذلك أعدكم بالسعي جاهدا لأن نكون عند المستوى المؤمل منا".



وأشار إلى أن "يد تحمي ويد تبني" هو برنامج ومشروع الرئيس الشهيد وهو نفسه البرنامج والمشروع الذي سيستمر إن شاء الله.



وأضاف" هذا العدو من قبل ومن بعد قد اختارها حربا مفتوحة ولذلك سنكون جميعا معنيين كدولة وكجيش ولجان وقوى سياسية واجتماعية بل ملتزمين بإثبات أن ما فعله هذا العدو كان خطأ فادحا ومكلفا للغاية بل وفوق طاقته".





وأضاف" نعاهد الله والشعب بأننا سنواصل المشوار على ذات المبادئ التي قدم من أجلها شعبنا كل هذه التضحيات، والنزول الدائم عند كل ما يسهم في تحقيق آماله وتطلعاته وصون سيادته وحريته وحقه في إقامة دولته الحرة والمستقلة والخالية من الفساد وعلى قاعدة السلام المشرف ومبدأ الشراكة والتعاون والتكامل بين كل أبنائه الشرفاء وكل قواه الوطنية، مستمدا من الله المعونة والتوفيق".



وأهاب رئيس المجلس السياسي الأعلى بزملائه في المسؤولية في كل مستوياتها، العمل سويا بكل جد وإخلاص كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا.



وعبر الرئيس المشاط في ختام كلمته عن أمله في أبناء الشعب اليمني العزيز بتظافر الجهود على المستوى الرسمي والشعبي ما يساهم بالنهوض بالمسؤولية ومواجهة التحديات وتجاوز العوائق والصعوبات وصولا إلى بناء الغد المشرق والمستقبل الواعد، نضالا متواصلا وكفاحا مستمرا حتى يأذن الله بإحدى الحسنيين إما النصر أو الشهادة.



هذا وقد عبر رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي عن تهانيه الحارة ومباركته بأسم أعضاء مجلس النواب لرئيس المجلس السياسي الأعلى على هذه الثقة التي منحت له.



وأشار إلى أن مجلس النواب سيكون عوناً ومساعداً للمجلس السياسي الأعلى في أداء مهامه الوطنية .



إلى ذلك استمع مجلس النوب إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل القانون رقم (1) لسنة 2009م بشأن الكهرباء بإضافة مادة (59) مكرر والتي قدمها للمجلس وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف على الجرموزي.



وبهذا الصدد أقر المجلس إحالة مشروع تعديل القانون سالف الذكر مع مذكرته الإيضاحية إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس.



كما استمع المجلس إلى رد إيضاحي من وكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي على سؤال عضو المجلس خالد مجود الصعدي بشأن الإختلالات والإختناقات المرورية بأمانة العاصمة .



وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة هذا الموضوع إلى اللجان المختصة بالمجلس وبمشاركة الجانب الحكومي المختص لدراسته وتقديم تقرير بما يتم التوصل إليه.



وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة و وأمين عام رئاسة الجمهورية أحمد شرف الدين ونائب مدير المرور العميد محمد أحمد المسيبي .

