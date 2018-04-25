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المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي اليوم ست غارات على صعدة فيما تعرضت مناطق متفرقة بالمحافظة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف أضراراً بمنازل المواطنين.

طيران العدوان يشن 12 غارة على صعدة وحجة
الأربعاء, 25-أبريل-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 12 غارة على صعدة وحجة
شن طيران العدوان السعودي اليوم ست غارات على صعدة فيما تعرضت مناطق متفرقة بالمحافظة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف أضراراً بمنازل المواطنين.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على منطقة بني معاذ بمديرية سحار ، وثلاث غارات على منطقة آل عمار بمديرية الصفراء .

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على منطقة بني معين بمديرية رازح وغارة أخرى على منطقة قحزة شمال مدينة صعدة .

وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية شدا ومناطق متفرقة من مديرية منبه

وفي محافظة حجة شن طيران العدوان السعودي اليوم ست غارات على مديريتي ميدي وعبس ، وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية ميدي وثلاث غارات على منطقة الجر بمديرية عبس.








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