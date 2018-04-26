المؤتمرنت -

اطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات للعدوان بنجران

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية امس صاروخ زلزال 2 على تجمعات لجنود العدوان السعودي ومرتزقته فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات لهم بنجران.



وأوضح مصدر عسكري بنجران أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ زلزال 2 تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في السديس.



وأشار المصدر إلى أن قصف مدفعي دك تجمعات المرتزقة في صحراء البقع قبالة منفذ الخضراء محققاً إصابات مباشرة.

وفي سياق متصل استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية بصلية من صواريخ الكاتيوشا رقابة علب بعسير.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية دكت بصلية من صواريخ الكاتيوشا رقابة علب.



