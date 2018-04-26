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المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي 41 غارة إجرامية على 9 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعرضت المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي ما أدى إلى تضرر ممتلكات المواطنين

41 غارة إجرامية لطيران العدوان على 9 محافظات
الخميس, 26-أبريل-2018
المؤتمرنت -
41 غارة إجرامية لطيران العدوان على 9 محافظات
شن طيران العدوان السعودي 41 غارة إجرامية على 9 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعرضت المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي ما أدى إلى تضرر ممتلكات المواطنين.

وذكر مصدر عسكري أن طيران العدوان استهدف محافظة صعدة بثمان غارات حيث شن غارة على منطقة بني معين وغارة أخرى على منطقة غمار بمديرية رازح خلفت أضراراً في منازل وممتلكات المواطنين.

وشن الطيران غارة على منطقة بني معاذ بمديرية سحار، وغارة على منطقة قحزة شمال مدينة صعدة، كما شن أربع غارات على منطقة آل عمار بمديرية الصفراء.

ولفت المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق مديرية منبه ومنازل ومزارع المواطنين في مديرية شدا الحدودية.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على تلال الريان في حدة وثلاث غارات أخرى على التموين في حي عصر بالعاصمة صنعاء ، واستهدف جبل عيبان بغارتين وشن غارة على جبل ظفار بمديرية بني مطر.

وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن غارة قرب ساحة العروض بمدينة الحديدة تزامناً مع خروج المشاركين في مسيرة البنادق، كما شن ثلاث غارات على مديرية حيس.

وحسب المصدر استهدف الطيران بثلاث غارات جنوب معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز، وشن غارتين على منطقة حمالة بكرش في لحج، وغارة على مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وأشار المصدر إلى نفوق عدد من المواشي إثر غارة لطيران العدوان على منطقة إجلال بمديرية الطفة في محافظة البيضاء ، وشن غارتين على مديرية ذي ناعم.

وشن طيران العدوان السعودي ثلاث غارات على مديرية ميدي وثلاث غارات أخرى على منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة.

وفي عمران شن الطيران أربع غارات على منطقة العمشية وغارة على منطقة حباشة بمديرية حرف سفيان.








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