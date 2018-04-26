المؤتمرنت -

قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات عسكرية

قتل وجرح عدد جنود العدو السعودي ومرتزقته في عمليات قنص وقصف مدفعي وصاروخي للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال 2 على تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في السديس بنجران ، فيما دكت المدفعية تجمعات المرتزقة في صحراء البقع قبالة منفذ الخضراء.



كما تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات لجنود العدو والمرتزقة في رقابة علب بمنطقة عسير.



وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة 13 مرتزقاً بعمليات قنص متفرقة نفذتها وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية في محافظة الجوف ومديرية صرواح بمحافظة مأرب وجبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز.



وفي جبهة الساحل الغربي تم استهداف دبابة محملة بالمرتزقة بصاروخ موجه ما أدى إلى مصرع من كانوا على متنها، كما تم تدمير مدرعة محملة بالمرتزقة بصاروخ موجه في محيط البوابة الشرقية لمعسكر خالد بمديرية موزع.



وذكر المصدر أن القيادي المرتزق العقيد ناصر الجبنه الردفاني قائد ما يسمى كتيبه الحزام الأمني في جبل الغريب لقي مصرعه شمال جبل حمالة في جبهة كرش بمحافظة لحج.