المؤتمرنت -

تنبيه هام للمواطنين من المركز الوطني للأرصاد

نبّه المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات في المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان خلال الـ24 ساعة القادمة.



وتوقع المركز في نشرته الجوية استمرار عدم الاستقرار في الأجواء وهطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً حتى تعز جنوباً وامتدادها شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية والصحراوية.



ودعا المركز المواطنين وسائقي المركبات في تلك المناطق إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول الأمطار المصحوبة بالرياح الشديدة والعواصف الرعدية ، محذراً من انخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار في الطرق والمنحدرات الجبلية.



وأشار المركز إلى هطول أمطار رعدية أمس على محافظة ذمار وأجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.