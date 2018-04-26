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أخبار
المؤتمر نت - الصورة من الارشيف

قنبلة عنقودية سعودية تجرح 4 أطفال في صرواح
الخميس, 26-أبريل-2018
المؤتمرنت -
قنبلة عنقودية سعودية تجرح 4 أطفال في صرواح
أصيب 4 أطفال جراء انفجار قنبلة عنقودية محرمة دولياً من مخلفات طيران العدوان السعودي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأفاد مصدر محلي بأن قنبلة عنقودية للعدوان انفجرت في منطقة السرحة بمديرية صرواح، ما أدى إلى إصابة أربعة أطفال بجراح متوسطة.

وأشار المصدر إلى وجود عدد من القنابل والقذائف التي القى بها العدوان ومرتزقته على مديرية صرواح لم تنفجر تشكل تهديدا لحياة السكان.

هذا وتتسبب عشرات القنابل العنقودية التي يقصف بها العدوان السعودي المحافظات اليمنية منذ شن عدوانه الغاشم في الـ 26 من مارس 2015، في استشهاد وإصابة المئات من المواطنين غالبيتهم أطفال ونساء.









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