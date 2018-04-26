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ابو راس يعزي القيادي المؤتمري يحيى فرج

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة، إلى القيادي المؤتمري، يحيى صالح فرج، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، عضو المجلس المحلي بمحافظة المحويت، في وفاة والدته الفاضلة.



وفي برقية العزاء عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون

