المؤتمرنت -

هجوم نوعي في الجوف وقنص 4 مرتزقة بمأرب

شنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل هجوماً نوعياً على مواقع مرتزقة العدو في محافظة الجوف، بالتزامن مع قنص 4 مرتزقة في مديرية صرواح بمأرب.



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عملية هجومية استهدفت مواقعهم بمنطقة الصبرين.



وأشار المصدر إلى أنه تم إغتنام أسلحة وعتاد عسكري عقب فرار المرتزقة من مواقعهم.



وفي محافظة مارب، أوضح المصدر أن أربعة من مرتزقة العدو لقوا مصرعهم في عمليات قنص للجيش واللجان الشعبية بمنطقة الزغن بمديرية صرواح.