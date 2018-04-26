المؤتمرنت -

خسائر في صفوف المرتزقة بهجومين في تعز

نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعون من أبناء القبائل هجومين على المرتزقة في مديرية حيفان وجبل حبشي بمحافظة تعز.



وقال مصدر عسكري إن هجوماً واسعاً شنه الجيش واللجان الشعبية والمتطوعون على مواقع المرتزقة في تبة الخزان بحيفان، أوقع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.



مشيراً إلى أن طيران العدوان استهدف بـ5 غارات جنوب معسكر خالد بمديرية موزع.



أما في جبل حبشي، نفذت وحدات من الجيش واللجان هجوماً على مواقع للمرتزقة في منطقة تبيشعه، وكبدتهم قتلى وجرحى.



إلى ذلك، سقط عشرات القتلى والجرحى بتجدد المواجهات بين فصيلي مرتزقة العدوان أبو العباس وحزب الإصلاح في مدينة تعز.



وتركزت المواجهات في شارع جمال وباب موسى وقلعة القاهرة الاستراتيجية والباب الكبير وجوار مستشفى المظفر ومواقع أخرى.