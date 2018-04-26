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العدوان يقصف حجة بـ21 غارة

شن طيران العدوان السعودي الغاشم 21 غارة على محافظة حجة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بـ 12 غارة مزارع الجر في مديرية عبس وتسع غارات على مديريتي حرض وميدي.















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