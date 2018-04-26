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أخبار
العدوان يقصف حجة بـ21 غارة
الخميس, 26-أبريل-2018
المؤتمرنت
-
العدوان يقصف حجة بـ21 غارة
شن طيران العدوان السعودي الغاشم 21 غارة على محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بـ 12 غارة مزارع الجر في مديرية عبس وتسع غارات على مديريتي حرض وميدي.
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