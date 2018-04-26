المؤتمرنت -

كسر زحوفات للجيش السعودي في عسير وتكبيدهم خسائر

صدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعون من أبناء القبائل، زحوفات للجيش السعودي ومرتزقته في قطاع عسير.



وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل كسروا هجمات متتالية للجيش السعودي ومرتزقته باتجاه منطقة مندبة بقطاع عسير، رغم الغطاء الجوي المكثف من طيران العدوان.



وأضاف، أن قتلى وجرحى من العسكريين السعوديين والمرتزقة سقطوا خلال تصدي قوات الجيش واللجان للزحوفاتهم، بينهم طاقما آليتين للجيش السعودي إحداهما مدرعة نوع همر.