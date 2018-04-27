المؤتمرنت -

العدوان السعودي يستهدف 4 محافظات بـ32 غارة

شن طيران العدوان 32 غارة على 4 محافظات، فيما أصيب 4 أطفال بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان في مأرب، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منازل ومزارع المواطنين في صعدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن أربعة أطفال أصيبوا إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة السرحة بمديرية صرواح محافظة مأرب.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 12 غارة على مزارع الجر بمديرية عبس وتسع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.



وفي محافظة صعدة ذكر المصدر أن مديرية رازح تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي أسفر عن أضرار في منازل المواطنين ، كما استهدف قصف مماثل منطقة الغور في مديرية غمر ، وشن العدو السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً على منازل ومزارع المواطنين بمديرية منبه.



ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين شرقي قطابة بمديرية الخوخة وغارة شرقي مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وشن خمس غارات جنوب معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز.



وحسب المصدر استهدف طيران العدوان بثلاث غارات منطقة حمالة في كرش بمحافظة لحج.