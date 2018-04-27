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المؤتمر نت - لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت تجمعاتهم خلال الـ24 ساعات الماضية

قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات للجيش
الجمعة, 27-أبريل-2018
المؤتمرنت -
قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات للجيش
لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت تجمعاتهم خلال الـ24 ساعات الماضية.

وأفاد مصدر عسكري أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية كسروا عدة زحوفات واسعة للجيش السعودي ومرتزقته باتجاه منطقة مندبة في عسير رافقها غارات لطيران العدوان الحربي ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للمرتزقة خلف منفذ الطوال في جيزان.

وأكد المصدر قنص أربعة من مرتزقة العدوان في جبهة الزغن بمديرية صرواح محافظة مأرب، كما تم قنص ستة آخرين في جبهات متفرقة بمحافظة تعز.

وفي تعز أيضاً نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل عمليتين هجوميتين على مواقع المرتزقة في تبة الخزان بمديرية حيفان وفي تبيشعه بجبل حبشي خلفتا قتلى وجرحى في صفوفهم.

ولفت المصدر إلى استهداف دبابة لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه في جبهة الساحل الغربي ومصرع من كانوا على متنها.

وذكر المصدر أن عدداً من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في عملية إغارة للجيش اليمني واللجان على مواقعهم في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.








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