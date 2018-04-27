الجمعة, 27-أبريل-2018 الساعة: 09:22 م - آخر تحديث: 07:50 م (50: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
المؤتمر عصي على التقسيم ولن ينكسر..
راسل القرشي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أخبار
المؤتمر نت - كذًب مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام جملة وتفصيلا ما نشرته بعض المواقع الإخبارية المؤيدة للعدوان من مزاعم عن اقتحام مسلحين من أنصار الله لمنزل الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وإجباره على التنازل عن رئاسة المجلس السياسي الأعلى.

مصدربالمؤتمر:ابوراس رفض تولي رئاسة المجلس السياسي مرتين وما نشرته بعض المواقع كذب محض
الجمعة, 27-أبريل-2018
المؤتمرنت -
مصدربالمؤتمر:ابوراس رفض تولي رئاسة المجلس السياسي مرتين وما نشرته بعض المواقع كذب محض
كذًب مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام جملة وتفصيلا ما نشرته بعض المواقع الإخبارية المؤيدة للعدوان من مزاعم عن اقتحام مسلحين من أنصار الله لمنزل الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وإجباره على التنازل عن رئاسة المجلس السياسي الأعلى.

وقال المصدر: إن ما نشر كذب محض ولا أساس له من الصحة مطلقا وانه مجرد تخيلات وأوهام في رؤوس وعقول من نشره فقط ولأغراض مشبوهة تستهدف المؤتمر الشعبي العام وقيادته .

وأضاف المصدر: وإيضاحا للحقيقة نؤكد انه تم عرض تولي رئاسة المجلس السياسي على الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام عقب استشهاد الرئيس الصماد لكنه رفض ذلك ،كما سبق ورفض تولي المنصب قبل عشرة أشهر حين عرض عليه ذلك الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام والسيد عبدالملك الحوثي زعيم أنصار الله ،وقال المصدر : لو كان ابوراس راغبا في تولي المنصب لكان قبل يومها .

وأردف المصدر:إن الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام سيظل كما عهده الجميع رجلا وطنيا وقياديا سياسيا يخدم بلده من موقعه في رئاسة المؤتمر الشعبي العام الذي كان هم الحفاظ عليه شغله الشاغل والمهمة التي يعطيها الأولوية، وسيظل من موقعه يواصل مساعيه لتحقيق السلام لكل اليمنيين دون خوف أو وجل أو التفات لمرضى النفوس وقليلي الحيلة الذين لا عمل لهم سوى نشر الأكاذيب والافتراءات التي تعكس ما يعيشونه من حالة إفلاس سياسي .

ودعا المصدر وسائل الإعلام والصحفيين إلى التزام المهنية والحيادية والموضوعية فيما ينشرونه وعدم ترويج الأكاذيب والشائعات التي تفقدهم مصداقيتهم ومصداقية الوسائل التي يعملون فيها .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: المنتخب الوطني في المجموعة الثانية لكأس آسيا
أخبار: كسر زحوفات للجيش السعودي في عسير وتكبيدهم خسائر
أخبار: العدوان يقصف حجة بـ21 غارة
أخبار: خسائر في صفوف المرتزقة بهجومين في تعز
أخبار: هجوم نوعي في الجوف وقنص 4 مرتزقة بمأرب
أخبار: ابو راس يعزي القيادي المؤتمري يحيى فرج
أخبار: قنبلة عنقودية سعودية تجرح 4 أطفال في صرواح
رياضة: ريا ل مدريد يهزم بايرن في عقر داره
اقتصاد: تحليل عروض شراء أذون الخزانة
أخبار: تدمير دبابة للمرتزقة في الساحل الغربي
أخبار: تنبيه هام للمواطنين من المركز الوطني للأرصاد
أخبار: قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات عسكرية
أخبار: 41 غارة إجرامية لطيران العدوان على 9 محافظات
أخبار: اطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات للعدوان بنجران
أخبار: طيران العدوان يشن 12 غارة على صعدة وحجة
أخبار: المشاط يؤدي اليمين الدستورية امام البرلمان
أخبار: تدمير دبابة للمرتزقة بالساحل الغربي
رياضة: ليفربول يتغلب على روما بخماسية
أخبار: طيران العدوان يشن 50 غارة على 5 محافظات
أخبار: مصرع العشرات من جنود العدوان ومرتزقته بعمليات للجيش
فنون ومنوعات: صلاح يخرج شيرين من أحزانها
عربي ودولي: ترامب : نريد الخروج من سوريا
أخبار: المؤتمر الشعبي ينعي استشهاد الرئيس صالح الصماد
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
فنون ومنوعات: تقبيل مرشحة عراقية يتسبب بخلاف عشائري
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018