المؤتمرنت -

مصدربالمؤتمر:ابوراس رفض تولي رئاسة المجلس السياسي مرتين وما نشرته بعض المواقع كذب محض

كذًب مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام جملة وتفصيلا ما نشرته بعض المواقع الإخبارية المؤيدة للعدوان من مزاعم عن اقتحام مسلحين من أنصار الله لمنزل الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وإجباره على التنازل عن رئاسة المجلس السياسي الأعلى.



وقال المصدر: إن ما نشر كذب محض ولا أساس له من الصحة مطلقا وانه مجرد تخيلات وأوهام في رؤوس وعقول من نشره فقط ولأغراض مشبوهة تستهدف المؤتمر الشعبي العام وقيادته .



وأضاف المصدر: وإيضاحا للحقيقة نؤكد انه تم عرض تولي رئاسة المجلس السياسي على الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام عقب استشهاد الرئيس الصماد لكنه رفض ذلك ،كما سبق ورفض تولي المنصب قبل عشرة أشهر حين عرض عليه ذلك الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام والسيد عبدالملك الحوثي زعيم أنصار الله ،وقال المصدر : لو كان ابوراس راغبا في تولي المنصب لكان قبل يومها .



وأردف المصدر:إن الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام سيظل كما عهده الجميع رجلا وطنيا وقياديا سياسيا يخدم بلده من موقعه في رئاسة المؤتمر الشعبي العام الذي كان هم الحفاظ عليه شغله الشاغل والمهمة التي يعطيها الأولوية، وسيظل من موقعه يواصل مساعيه لتحقيق السلام لكل اليمنيين دون خوف أو وجل أو التفات لمرضى النفوس وقليلي الحيلة الذين لا عمل لهم سوى نشر الأكاذيب والافتراءات التي تعكس ما يعيشونه من حالة إفلاس سياسي .



ودعا المصدر وسائل الإعلام والصحفيين إلى التزام المهنية والحيادية والموضوعية فيما ينشرونه وعدم ترويج الأكاذيب والشائعات التي تفقدهم مصداقيتهم ومصداقية الوسائل التي يعملون فيها .

