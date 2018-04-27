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المؤتمر نت - شهدت العاصمة صنعاء وضواحيها هطول أمطار غزيرة من الله بها على المنطقة، مصحوبة بعواصف رعدية، وتدفقت مساء اليوم سيول الامطار في السوائل ومجاري الصرف الصحي، وتعطلت حركة سير المركبات في عدد من شوارع

صنعاء وضواحيها .. هطول أمطار غزيرة
الجمعة, 27-أبريل-2018
المؤتمرنت -
صنعاء وضواحيها .. هطول أمطار غزيرة
شهدت العاصمة صنعاء وضواحيها هطول أمطار غزيرة من الله بها على المنطقة، مصحوبة بعواصف رعدية، وتدفقت مساء اليوم سيول الامطار في السوائل ومجاري الصرف الصحي، وتعطلت حركة سير المركبات في عدد من شوارع العاصمة صنعاء ،

من جانبها دعت مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية المواطنين في مختلف المحافظات إلى توخي الحذر والابتعاد عن ممرات ومصبات السيول والسدود والحواجز المائية.
وأهابت بالسكان وسائقي المركبات في أمانة العاصمة عدم التواجد في السائلة حرصا على سلامتهم جراء هطول أمطار غزيرة.

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه في وقت سابق المواطنين وسائقي المركبات في الطرق الجبلية والهضاب الداخلية من هطول أمطار مصحوبة بالرياح الشديد والعواصف الرعدية .

وحذر المركز من التدفق المفاجئ للسيول وإنخفاض في مدى الرؤية الأفقية في الطرق والمنحدرات الجبلية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد توقع المركز استمرار حالة عدم الاستقرار بالأجواء وهطول المزيد من الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية اليوم على المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً حتى لحج جنوباً خاصة الشمالية الغربية، وعلى المحافظات الجنوبية الغربية غدا وستكون أكثر غزارة وستمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية (أبين وشبوة) والصحراوية (مأرب، الجوف وأجزاء من صحاري حضرموت وشبوة).








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