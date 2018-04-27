المؤتمرنت -

الاتحاد الأوربي يؤيد محاسبة مرتكبي مجزرة حفل زفاف بني قيس

قال المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي، إن الغارة الجوية التي نفذت يوم الأحد الماضي واستهدفت حفل زفاف في حجة، اليمن، "ادت إلى مقتل عدد كبير من المدنيين، من بينهم أطفال، وسقوط الكثير من الجرحى ". معبرا عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا.



وفي بيان صحافي ، اكد الاتحاد الأوروبي تأييده بقوة حماية المدنيين أثناء النزاعات واحترام الالتزامات وفق القانون الإنساني الدولي ومحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات.



ودعا الاتحاد الأوروبي كافة أطراف النزاع اليمني إلى تجنب المزيد من التصعيد وعوضا عن ذلك العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث لاستئناف محادثات السلام. واضاف البيان " لقد طال امد الحرب المستعرة منذ فترة ولم تجلب للشعب اليمني سوى معاناة لا حدود لها".



وكان طيران العدوان السعودي ارتكب مجزرة جديدة باستهدافه يوم الاحد الماضي حفل زفاف بمنطقة الراقة في بني قيس بمحافظة حجة اسفرت عن استشهاد وجرح 88 مدنيا بينهم اطفال ونساء .







