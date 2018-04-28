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أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة، بوفاة الأستاذ صالح محمد العميري، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية صيرة محافظة عدن ،

ابو راس يعزي بوفاة رئيس مؤتمر صيرة
السبت, 28-أبريل-2018
المؤتمرنت -
ابو راس يعزي بوفاة رئيس مؤتمر صيرة
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة، بوفاة الأستاذ صالح محمد العميري، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية صيرة محافظة عدن ،

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد احمد صالح العميري واخوانه وكافة آل العميري ، بمحافظة عدن، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،
" إنا لله وإنا إليه راجعون"








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