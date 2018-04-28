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6 غارات على حجة وتعز.. طيران العدوان يعاود قصف صنعاء

عاود طيران العدوان السعودي شن سلسلة غارات عنيفة مساء اليوم السبت على احياء سكنية وتجارية بالعاصمة صنعاء ، وحلق طيران العدوان بكثافة ، وهزت انفجارات عنيفة ارجاء العاصمة ، وسط انباء عن سقوط ضحايا مدنيين،



وفي وقت سابق شن طيران العدوان السعودي 3غارات على مديرية عبس بمحافظة حجة، وحسب وكالة الانباءاليمنية (سبأ) فقد أوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مزارع الجر بمديرية عبس.



وفي محافظة تعز شن طيران العدوان شن غارتين شمال غرب سوق البرح بمديرية مقبنة وغارة شرق معسكر خالد بمديرية موزع.

