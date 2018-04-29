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المؤتمر نت - استشهد ثمانية مواطنين سبعة منهم أطفال ونساء وجرح عشرة آخرون بغارات طيران العدوان السعودي على محافظات صنعاء وصعدة وحجة وتعز خلال الـ 24 ساعة الماضية .

طيران العدوان يشن 20 غارة على 4 محافظات
الأحد, 29-أبريل-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 20 غارة على 4 محافظات
استشهد ثمانية مواطنين سبعة منهم أطفال ونساء وجرح عشرة آخرون بغارات طيران العدوان السعودي على محافظات صنعاء وصعدة وحجة وتعز خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وذكر مصدر عسكري أن طفل استشهد وأًصيب آخر وامرأتين ورجل إثر غارتين لطيران العدوان على منطقة غمار بمديرية رازح في محافظة صعدة .

كما استشهد مواطن بغارة استهدفت محطة وقود ومحلات تجارية في الخميس بمديرية ساقين ، وشن الطيران ثلاث غارات على منطقتي السرار و علاف بمديرية سحار ، و ثلاث غارات على البنك المركزي و معسكر كهلان بمدينة صعدة .

وأشار المصدر أن العدوان أطلق أكثر من 50 صاروخاً وقذيفة على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية ، وتعرضت مناطق متفرقة من مديريتي شدا ومنبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف .

وأكد المصدر استشهاد أم وطفلها الرضيع متأثرين بجراحهما و إصابة أربعة مواطنين آخرين بجروح إثر غارة لطيران العدوان استهدفت منازلهم في وادي الأعناب بمنطقة شملان شمال العاصمة صنعاء .

وشن طيران العدوان غارتين على تبة التلفزيون وغارتين على حديقة 21 سبتمبر .

ولفت المصدر إلى استشهاد امرأة مسنة وطفلين بغارة لطيران العدوان على منطقة شليلة بمديرية حرض ، وشن ثلاث غارات على مزارع الجر بمديرية عبس .

فيما استهدفت مدفعية العدوان منطقة العطن بمديرية بكيل المير وسوق المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة .

وحسب المصدر شن طيران العدوان غارتين شمال غرب سوق البرح بمديرية مقبنة وغارة شرق معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز .








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