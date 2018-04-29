المؤتمرنت -

قصف مواقع وتجمعات عسكرية في العمق السعودي

كثفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفها الصاروخي على مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في قطاعي جيزان ونجران، فيما سقط قتلى وجرحى من المرتزقة في عمليات عسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفي التفاصيل أفاد مصدر عسكري أن القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية أطلقت ثمانية صواريخ باليستية من نوع بدر1 على أهداف اقتصادية وحيوية بمنطقة جيزان.



وأطلقت صاروخ زلزال 2 على تجمعات الجنود السعوديين شرقي المخروق الصغير في نجران، كما استهدفت بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر قبالة نجران.



وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة ولاذ عدد آخر منهم بالفرار خلال كسر الجيش واللجان الشعبية زحفاً مكثفاً لهم على منطقة نجد القفيل بمديرية القبيطة محافظة لحج.



وأشار المصدر إلى قنص ثلاثة من مرتزقة العدوان في مديرية المتون بمحافظة الجوف.



ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في كمين نفذته وحدة الهندسة العسكرية بالجيش واللجان الشعبية في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.