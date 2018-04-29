المؤتمرنت -

قطاع الاعلام بالمؤتمر يعزي الزميل فائز بن عمرو بوفاة والده

بعث العاملون في القطاع الاعلامي بالمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة، للكاتب الصحفي الزميل فائز بن عمرو، في وفاة المغفور له باذن الله تعالى والده الشيخ سالم عوض عمر بن عمرو ، بمديرية القطن محافظة حضرموت،



وعبر العاملون في القطاع الاعلامي للمؤتمر الشعبي العام ، عن خالص العزاء وصادق المواساة للزميل فائز بن عمرو، واخوانه، وكافة آل عمرو، بمحافظة حضرموت، بهذا المصاب الجلل.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

"إنا لله وإنا اليه راجعون"



