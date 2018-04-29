المؤتمرنت -

صنعاء .. أمطار غزيرة وتحذيرات من عبور السائلة

شهدت العاصمة صنعاء وضواحيها هطول أمطار غزيرة من الله بها على المنطقة، مصحوبة بعواصف رعدية، وتدفقت مساء اليوم سيول الامطار في السوائل ومجاري الصرف الصحي، وتعطلت حركة سير المركبات في عدد من شوارع العاصمة صنعاء ،



ودعا الدفاع المدني بأمانة العاصمة المواطنين القاطنين على امتداد السائلة إلى توخي الحذر والابتعاد عن ممرات ومصبات المياه.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذرت مصلحة الدفاع المدني بالأمانة السكان وسائقي المركبات بأمانة العاصمة عدم استخدام السائلة لعبور السيارات والمشاة حرصاً على سلامتهم جراء هطول الأمطار الغزيرة التي منً الله تعالى بها على العاصمة صنعاء وضواحيها وتسببت في تدفق السيول الجارفة.

